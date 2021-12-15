Новогодний стол на Украине подорожает на 8%

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость продуктов на Украине для празднования Нового года для семьи из четырех человек вырастет на 8,1% по сравнению с 2021 годом - до 1,84 тыс. гривен ($68). Об этом в среду сообщается на сайте Национального научного центра "Институт аграрной экономики" (ИАЭ).

"Специалисты ИАЭ оценивали новогоднее меню из традиционных для среднестатистической семьи блюд праздничного стола: салатов, мясных и рыбных продуктов, овощей, фруктов, хлебобулочных и кондитерских изделий, напитков и т. д. Их стоимость вырастет на 8,1% по сравнению с 2021 годом - до 1,84 тыс. гривен", - отмечается в исследовании.

По расчетам ученых, салат оливье (3 кг продуктов традиционной рецептуры) прибавит в цене 24,6% и будет стоить 198 гривен 54 копейки ($7,3). Среди ингредиентов блюда больше всего подорожала колбаса - на 43% в зависимости от производителя, яйца - на 37%, зеленый горошек - на 8%, майонез - на 8% за упаковку. В то же время подешевели морковь (на 5,6%) и картофель (на 10%).

По данным ИАЭ, стоимость мясных продуктов за год выросла на 10-26%. "Мясо птицы (тушка) к концу 2021 года остается самым дешевым среди видов мяса, тогда как куриное филе почти сравнялось с ценой свинины. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 120 гривен ($4,4). В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 443 гривны 50 копеек ($16,5)", - уточняется в исследовании. Филе сельди обойдется в 200 гривен за 1 кг, твердый сыр - 225 гривен за 1 кг, пачка сливочного масла (200 г) - 50 гривен. Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 185 гривен 38 копеек ($6,8), в том числе цена 1 кг картофеля - 8 гривен 70 копеек, грибов - 55 гривен, сладкого перца - 105 гривен, огурцов - 45 гривен и помидоров - 38 гривен. Фрукты на праздничном столе обойдутся в среднем в 105 гривен 80 копеек (около $4), в том числе мандарины будут стоить 70 гривен за 1 кг, бананы - 26 гривен за 1 кг и лимоны - 49 гривен за 1 кг.

Безалкогольные напитки будут стоить на новогоднем столе в среднем 81 гривну ($3). По данным ИАЭ, бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 109 гривен, бутылка коньяка "Шабо" (0,5 л) - в 180 гривен.

При этом, отмечается в исследовании, семьям, которые могут покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 480 гривен за баночку красной икры и 200 г красной рыбы. "Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2 324 гривен 74 копейки ($86)", - отмечается в исследовании ИАЭ.