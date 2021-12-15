Госдума вводит ответственность за сделки с имуществом, полученным преступным путем

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об административной ответственности за совершение сделок и операций по отмыванию денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, если об этом было заведомо известно.

Речь идет о сделках, совершаемых в интересах юридического лица уполномоченным на это гражданином либо его бенефициаром, которые направлены на легализацию незаконного имущества.

Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере до трехкратной суммы денежных средств или стоимости иного имущества, которые стали предметом сделки, с возможной их конфискацией. Предусмотрено также административное приостановление деятельности юридического лица на срок до 30 суток.

Срок давности по таким правонарушениям составит три года. При этом предусмотрено освобождение юридического лица от ответственности в случае, если оно способствовало выявлению правонарушения, проведению административного расследования, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.