Хуснуллин: стоимость строительства школ увеличилась на 26% из-за роста цен на материалы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Строительство школ подорожало на 26%, жилья - на 22%, инженерных сетей - на 19% в связи с ростом цен на строительные материалы. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина.

"Школы в стройке уже подорожали на 26%, жилье на 22%, мосты с металлическими пролетными строениями - на 30%, инженерные сети - на 19%", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что металл подорожал почти на 70%, битум - также почти на 70%, песок - на 100%. "Мы не понимаем, почему песок, где доли импорта нет, должен вырастать на 100%. Нам эту работу надо усилить кратно: регионам, ФАС, Минстрою, Минпромторгу, всем заинтересованным лицам все факты роста стоимости стройматериалов нужно обязательно индивидуально каждый рассматривать и находить решения", - добавил Хуснуллин.

По его словам, всего в стране находится в работе около 103 тыс. федеральных и региональных контрактов на строительные работы стоимостью порядка 8,8 трлн рублей. При этом в рамках национальных проектов реализуются около 11,5 тыс. государственных и муниципальных контрактов на сумму около 3 трлн рублей. Из них 1,1 трлн рублей по федеральным госзаказчикам, 1,85 трлн рублей - по региональным.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы.