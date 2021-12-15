Депутаты ЕП согласовали с Евросоветом правила отбора энергопроектов ЕС

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) достигли предварительного соглашения с Евросоветом по отбору энергетических проектов для финансирования Европейским союзом. Об этом говорится в пресс-релизе ЕП, опубликованном в среду на его официальном сайте.

"Обновленные правила отбора проектов, которые получат поддержку ЕС, были предварительно согласованы в среду депутатами Европарламента и словенским председательством в Евросовете", - говорится в сообщении.

Документ устанавливает критерии и методологию выбора энергетических проектов, представляющих общий интерес, таких как высоковольтные линии электропередач, трубопроводы, энергохранилища. Цель состоит в том, чтобы привести существующее регулирование в соответствие с "Зеленой сделкой" (Green Deal) - проектом, нацеленным на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе.

Во время переговоров с Евросоветом депутаты ЕП поддержали финансирование развития водородной энергетики с целью постепенного отказа от использования природного газа. Речь идет в том числе о проектах, направленных на приспособление существующей газовой инфраструктуры под транспортировку и хранение водорода в переходный период. Отмечается, что эти и аналогичные инициативы должны помочь странам ЕС отказаться от твердых ископаемых видов топлива, таких как уголь, лигнит, торф и горючие сланцы. При этом проекты, связанные с природным газом, больше не будут иметь права на получение финансирования со стороны ЕС.

В сообщении подчеркивается, что согласованные правила не повлияют на право стран-членов самостоятельно определять, как использовать свои энергоресурсы, и устанавливать свой собственный энергетический баланс.

Предварительное соглашение теперь должно быть официально одобрено ЕП и Евросоветом, чтобы вступить в силу. Голосование комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике ожидается 26 января 2022 года.