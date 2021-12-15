В Думу внесут законопроект о сроке до 20 лет за оборот суррогатного алкоголя

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Депутат "Единой России" Султан Хамзаев намерен до конца года внести в Госдуму поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за оборот суррогатного алкоголя, повлекший смерть двух или более лиц, вплоть до 20 лет лишения свободы. Об этом депутат сообщил ТАСС в среду.

По его словам, поправки готовятся в статью 171.3 УК РФ "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Сейчас она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, если эти деяния совершены организованной группой или в особо крупном размере. Без отягчающих обстоятельств статья предусматривает до трех лет лишения свободы).

"Сейчас, по оценкам экспертов, статья за реализацию суррогатов легкая", - заявил Хамзаев. По его словам, законодательную инициативу, призванную это исправить, он планирует внести в Госдуму до конца года.

Законопроектом предлагается дополнить указанную статью УК РФ пунктами о том, что за оборот алкоголя, "повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц в результате сбыта алкогольной или спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

Еще более суровые санкции предлагается установить, если такие деяния совершены неоднократно, то есть лицо ранее привлекалось к уголовной ответственности за сбыт такого алкоголя. В этом случае депутат предлагает установить ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

По словам Хамзаева, ответственность за реализацию поддельного алкоголя, повлекшую смерть двух или более лиц, должна быть сопоставима с уроном, наносимым "отдельными квазипредпринимателями, которые, к сожалению, убивают граждан". Он привел в пример массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбургской области, когда погибли 35 человек. "Если по причине потребления суррогата, приобретенного в магазине или еще где-то, погибли люди, это нужно приравнивать к массовым убийствам, если последствия и были массовыми по итогу", - убежден депутат.