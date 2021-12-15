Минцифры планирует подключить уполномоченного по правам ребенка к платформе обратной связи

МОСКВА, 15 декабря./ТАСС/. Минцифры РФ ведет работу по подключению уполномоченного по правам ребенка к платформе обратной связи (ПОС). Об этом заявил замглавы Минцифры Олег Качанов на первом заседании комиссии Единой России по защите материнства, детства и поддержке семьи.

"Мы подписали соглашение по дальнейшему внедрению этой платформы [платформа обратной связи]. Сейчас ведем работу по подключению уполномоченного по правам ребенка и уполномоченных региональных по правам ребенка к платформе обратной связи, то есть по всей территории страны", - отметил Качанов, уточнив, что Минцифры РФ предварительно разработало классификатор поступающих сообщений от граждан для завершения этой работы и полноценного внедрения платформы.

"Сейчас там 11 категорий - медицина, благоустройство, образование, социальная служба защиты, выплаты на детей и другие. <…> Анна Юрьевна [Кузнецова], мы предлагаем рекомендовать уполномоченным по правам ребенка утвердить классификатор, нам его принять в работу, загрузить в систему и использовать для классификации всех поступающих сообщений и обращений. Центрам управления регионами совместно и уполномоченными региональными по правам ребенка взять на себя контроль соблюдения сроков рассмотрения таких обращений, <…> рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов РФ реализовать мероприятия по соблюдению сроков сокращения, разработать решения проблем по различным категориям этого классификатора", - пояснил Качанов.

Качанов также добавил, что Минцифры России получили поручение от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по обеспечению реализации проекта "Социальный навигатор" на базе платформы обратной связи. "Это некое единое окно для наших граждан, кто нуждается в консультативной помощи, формирует запросы, просто хочет послать какие-то тревожные сигналы и не может в момент X найти нужный орган, организацию, куда ему нужно обратиться <…> В этом случае мы готовы использовать платформу обратной связи, ее предназначение именно такое <…> Кроме того, что это позволяет очень быстро получить непосредственную помощь, в которой нуждается человек, <…> это еще и позволяет собрать обратную связь от наших граждан по тем самым мерам социальной поддержки, помощи, которую они получили", - прокомментировал Качанов.

Замглавы Минцифры добавил, что на данный момент к ПОС подключено 90 тыс. органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и подведомственных организаций. "Если брать уже отобранные нами сообщения конкретно по тематике, связанной с несовершеннолетними, мы посчитали не менее 130 тыс. обращений, которые прошли через платформу обратной связи. Большинство из них, 93 тыс. обращений, были связаны с выплатами на детей от трех до семи лет, еще 8 тыс. связаны с обращениями по проблемам горячего питания младших классов, еще 2 тыс. - по путевкам в детские лагеря, еще около 25 тыс. обращений по вопросам социального обслуживания", - уточнил Качанов.

Госпаблики

Качанов пояснил, что, помимо ПОС, есть еще центры управления регионами, созданные для работы с платформой обратной связи на уровне регионов. "Эти центры обеспечивают такую возможность использования ПОС, как "Госпаблики". Очень много сообщений о помощи граждане оставляют в социальных сетях, мы должны это видеть и на это реагировать. "Госпаблики" позволяют вести активность в соцсетях. Такая возможность есть во "Вконтакте", мы считаем это направление правильным и готовы развивать дальше", - заключил замглавы Минцифры.

Он отметил, что в двадцать одном пилотном регионе уже сформированы рабочие группы, через которые уполномоченный в регионе осуществляет контроль за такими обращениями, поданными через ПОС или через социальные сети.

О платформе

Цифровая платформа обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" создана по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика". Пилот по внедрению платформы обратной связи начался в 2019 году, в нем участвовали Минцифры России и девять субъектов РФ.

В 2020 году платформа использовалась в федеральных органах исполнительной власти. В частности, на Едином портале госуслуг был размещены сервисы, позволяющие гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии. Кроме того, был размещен сервис МинпросвещенияРоссии для получения обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.