Томский политех начнет в 2022 году модернизацию единственного в РФ вузовского реактора

ТОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) в 2022 году начнет модернизацию единственного в РФ вузовского ядерного реактора, в частности укомплектует его не имеющим в стране аналогов оборудованием для работы с изотопами радиофармпрепаратов. Модернизация необходима для привлечения иностранных студентов и ученых в Сибирь, сообщил в интервью ТАСС и. о. ректора вуза Дмитрий Седнев.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Для достижения этой цели все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый Большой университет. По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в Большом университете к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, а совокупный бюджет всех вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.

"В первом квартале мы начнем работу по его модернизации - реактора ТПУ. Здесь появится, например, горячая камера для работы с редкими изотопами для радиофармпрепаратов. Я думаю, модернизация будет идти трехлетними этапами. И ее результат, как и других инфраструктурных проектов ТПУ, обязательно станет "маяком" для привлечения талантов в Сибирь", - сказал Седнев.

Он уточнил, что реактор в ТПУ - единственный в РФ в системе вузов действующий исследовательский ядерный реактор, к которому имеют доступ иностранцы. "Он уже уникален, но его нужно дополнить другими научными установками. Я уверен, что если мы правильно соберем здесь комплекты оборудования, то можем стать серьезной точкой притяжения для иностранных студентов и коллег-ученых, например, в сфере материаловедения или облучения реакторных материалов, создания радофармпрепаратов", - отметил и. о. ректора.

Реактор Томского политеха - единственный действующий вузовский ядерный реактор в России. Он был запущен в 1967 году и с тех пор неоднократно модернизировался. Ежегодно на реакторе проходят обучение 430 студентов, в том числе иностранных. На реакторе ведутся исследования в области ядерной медицины. С 2015 года в Томском политехе запустились первые международные образовательные ядерные программы, за это время выпустились порядка 150 человек из более чем 15 стран мира.