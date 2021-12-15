Площадку "Филипп Моррис" в Краснодаре могут перепрофилировать или выкупить под технопарк

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края предлагают перепрофилировать площадку закрывающейся фабрики "Филипп Моррис" в Краснодаре, в случае невозможности они готовы будут выкупить ее под оборудование технопарка. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси Рамом Моханом Ашоком в среду.

В октябре компания "Филипп Моррис" объявила о закрытии табачной фабрики в Краснодаре из-за снижения объема табачного рынка и высокой доли нелегальных сигарет.

"Нашему сотрудничеству уже 28 лет и мы заинтересованы в его продолжении. На заводе работают 240 человек, самое главное не оставить их в сложный момент, помочь при необходимости с переобучением, найти аналогичные рабочие места на предприятиях края. Также предлагаем рассмотреть возможность перепрофилирования производства. Готовы помогать в решении этого вопроса - сегодня в крае действует эффективная система мер поддержки промпредприятий", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Кондратьева.

Уточняется, что большинству сотрудников уже предложили вакансии внутри компании. Касаемо земельного участка, где располагается фабрика, Кондратьев отметил, что он находится практически в центре города, согласно генплану Краснодара, на нем не предусмотрено жилищное строительство, он может вызвать интерес у представителей бизнеса, так как здесь оборудованы необходимые для производства коммуникации.

По данным пресс-службы, Ашок Рам Мохан сообщил, что в начале 2022 года компания рассчитает рыночную стоимость участка, власти Краснодарского края в свою очередь выразили намерение приобрести его с целью оборудования здесь технопарка в случае отказа от идеи перепрофилирования производства. "Любое предприятие здесь будет востребовано. На базе завода могут развиваться высокотехнологичные производства - кластер радиоэлектроники или предприятия легкой промышленности", - резюмировал губернатор Краснодарского края.

Табачная фабрика "Филлип Моррис" в Краснодаре является одним из крупнейших предприятий отрасли на юге России. На ней работает около 240 человек. По информации с сайта компании, фабрика является одним из крупнейших производственных центров "Филип Моррис интернэшнл" в мире. Общий объем инвестиций на реконструкцию и капитальную модернизацию фабрики превысил 200 млн долларов.