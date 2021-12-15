Хуснуллин: подрядчики отказываются от долгосрочных контрактов из-за цен на ресурсы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Подрядчики в некоторых случаях перестали выходить на долгосрочные государственные контракты по строительству из-за существенного роста цен на стройматериалы. При этом правительство подготовило предложения для решения этой проблемы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в среду на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина.

"На большие долгосрочные контракты уже, действительно, перестали выходить ряд крупных подрядчиков. Мы подготовим механизм до конца года в случае дальнейшего роста [цен на стройматериалы], как мы будем компенсировать данное удорожание, если оно будет больше, чем прописано в нашем постановлении", - сказал Хуснуллин. Речь идет о постановлении правительства, принятом в августе 2021 года, которое разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов.

Кроме того, по словам Хуснуллина, при наличии заключения экспертизы в начале 2022 года будет оплачено удорожание по незакрытым контрактам 2021 года. "Мы выработали механизм, который при согласии сторон позволит это сделать без применения штрафных санкций. Надеемся принять необходимые акты до конца года", - отметил он

Правительство также нашло решение, как заключить допсоглашение при отсутствии лимитов в бюджете по долгосрочным контрактам. По предложениям главного распорядителя бюджетных средств после получения заключения экспертизы будет утвержден перечень таких объектов на федеральном уровне, что позволит заключить такие дополнительные соглашения на 2022-2024 годы, сообщил вице-премьер.

Кабмин также обеспечит возможность удорожания по концессионным проектам, по которым было федеральное финансирование, также пропорционально доле бюджета. "По федеральным объектам компенсация будет осуществлена полностью за счет федерального бюджета. По региональным проектам, по которым предоставлялась субсидия из федерального бюджета, удорожание будет компенсировано пропорционально доли федерального финансирования", - добавил Хуснуллин.

Доработка механизма компенсаций

В свою очередь президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера уточнить вопрос по дополнительному финансированию контрактов, планируемых к завершению в 2021 году, по которым также произошло удорожание из-за цен на стройматериалы. По словам Хуснуллина, правительство совместно с Минфином, аппаратом президента и другими заинтересованными сторонами обсудило этот вопрос, стороны договорились разработать отдельное постановление по таким проектам и выплатить компенсации по этим контрактам в 2022 году. Предварительно получено одобрение на финансирование из резервного фонда, уточнил вице-премьер.

Также президент поинтересовался, предусмотрена ли возможность индексации цен по вновь заключенным контрактам с учетом рыночной стоимости. Хуснуллин ответил положительно, добавив, что механизм изменения цен контрактов из-за удорожания стройматериалов будет дорабатываться при необходимости. "У нас удорожание предусматривало оплату только в этом году, сейчас мы нашли механизм оплаты на срок действия всего контракта, т.е. 2022-2024 годы", - сказал вице-премьер.

Путин также спросил, как будет действовать механизм софинансирования из федерального бюджета для субъектов при строительстве объектов капитального строительства. "Как с этим разобрались? Я знаю, что Минфин отслеживает доходы субъектов в этой связи. О чем договорились?", - поинтересовался президент.

По словам Хуснуллина, у многих регионов есть дополнительные доходы, средства которых могут быть направлены на софинансирование по удорожанию контрактов. Однако по дотационным регионам, которым не хватит средств на выплату компенсаций по контрактам, правительство предусмотрит отдельное решение по выравнивают доходов бюджетов субъектов.