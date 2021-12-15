Прибыль Сбера в 2021 году составит 1,2 трлн рублей

Энергетический кризис в Европе

Эксперт: отказ Европы от долгосрочных контрактов на газ может привести к росту цен

По мнению старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch, "в ближайшие 5-7 лет структура заключаемых соглашений вряд ли поменяется"

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