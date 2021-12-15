Путин напомнил членам кабмина, что нужно скорее утвердить стратегии цифровой трансформации

НОВО-ОГАРЕВО, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предупредил вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева о скором истечении срока, отведенного на утверждение стратегий цифровой трансформации.

"Вопрос о первичном звене здравоохранения в той части, которая касается цифровизации. Хочу обратиться к Максуту Игоревичу Шадаеву. Максут Игоревич, смотрите, у нас по состоянию на 10 декабря правительством утверждены 5 из 12 отраслевых стратегий цифровой трансформации, а где остальные семь?" - поинтересовался глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Они в правительстве уже и до конца года будут утверждены", - пообещал глава ведомства. "Что они там делают в правительстве? Сколько они пролежат? Когда "до конца года"? Сегодня уже пятнадцатое, успеете до конца года?" - потребовал уточнений Путин.

Ответить на эти вопросы вызвался вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Дело в том, что эти стратегии были утверждены на президиуме правительственной комиссии еще в июле, как вы и поручали, дальше было поручение утвердить их на правительстве, и мы, по сути дела, те же самые документы отправили на согласование", - объяснил он. Вице-премьер заверил, что "министр правильно говорит, до конца года - мы это контролируем - все будет сделано".

"Хорошо, ладно. Дмитрий Николаевич, очень рассчитываю на это, времени осталось мало", - указал президент.

Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы затрагивают такие направления, как здравоохранение, образование, госуправление, строительство, городское хозяйство и ЖКХ, транспорт, энергетика, наука, сельское хозяйство, финансовые услуги, промышленность, экология и социальная сфера. Разработать эти стратегии около года назад поручал глава государства. Цель стратегий цифровой трансформации - масштабирование конкурентоспособных отечественных решений в различные отрасли российской экономики, социальной сферы и государственного управления.