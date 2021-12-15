Путин призвал добиваться более ощутимых результатов для граждан при реализации нацпроектов

НОВО-ОГАРЕВО, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал добиваться при реализации нацпроектов более ощутимых результатов "для каждой российской семьи".

"Мы уже многое сделали для выполнения этих планов (предусмотренных нацпроектами), безусловно, они являются амбициозными, это очевидная вещь. Важно закрепить и продолжить позитивные тенденции в экономике, социальной сфере, в решении экологических проблем и повышении качества жизни граждан как результата, чтобы добиваться реальных, более ощутимых и весомых результатов для каждой российской семьи и для страны в целом", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что на совете речь шла "о проблемных вопросах, но в целом работа идет, и работа идет довольно слаженно и хорошими темпами". Глава государства добавил, что в рамках нацпроектов решаются непростые задачи и не обходится без трудностей.

"Я прошу правительство держать проблемные темы на постоянном контроле, включить их в свою повестку в первое полугодие будущего года. Также предлагаю регулярно рассматривать ход выполнения национальных проектов на заседаниях президиума совета по стратегическому развитию, а корректировки паспортов проектов проводить преимущественно в очном формате, с их открытым подробным обсуждением", - заключил президент.