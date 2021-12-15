Эксперты: биопрепараты позволяют снизить нагрузку на экологию в агропроизводстве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Использование биологических препаратов в интенсивном аграрном производстве позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. Об этом заявил директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко в ходе экспертной сессии "Устойчивое сельское хозяйство: этика, технологии, экономика" VIII Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Использование биопрепаратов в интенсивном аграрном производстве позволяет существенно снизить нагрузку на окружающую среду и управлять плодородием почв. В 2020 году компания "Иннопрактика" инициировала проект "Иннагро". Это программа испытаний биологических средств защиты растений, кормовых добавок и других биорешений для АПК. Мы уже провели несколько сотен испытаний биопрепаратов более чем в 20 регионах России", - сказал Авдеенко.

По его словам, к проекту присоединились крупнейшие аграрные холдинги - "Фосагро", "Мираторг", "Черкизово", "Дамате". Он отметил, что биопрепараты позволяют производить более качественную продукцию. Их использование также способствует депонированию углерода в почве и развивает устойчивое сельское хозяйство. В 2022 году начнутся испытания средства защиты растений от вирусов.

Препарат не вызывает устойчивости у возбудителей заболеваний, поскольку воздействует на патогены через иммунную систему растения, добавил Авдеенко.

В свою очередь, директор Института аграрных исследований ВШЭ Евгения Серова отметила, что устойчивое развитие предполагает бережное отношение к ресурсам, а также попытку совершенствовать эти ресурсы. "Для того, чтобы широко внедрять технологии, помогающие развивать устойчивость, необходимо государственное управление, которое принимает этот вызов и регулирует экономическое развитие общества. Технологии устойчивого развития не обязательно дороги, когда они уже внедрены, но переход на эти технологии - это накладно", - сказала она.

По мнению Серовой, именно тут необходима поддержка государства. Кроме того, реализация инициатив невозможна без науки и кадров, которые способны использовать новые технологии, и ориентированы на устойчивое развитие продуктивности, заключила она.

О конгрессе

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике.