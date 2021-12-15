Сбер пока не рассматривает изменение частоты выплат дивидендов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сбер пока не рассматривает промежуточных выплат дивидендов, будет придерживаться ежегодного формата, заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках "Дня инвестора".

"Пока мы не рассматриваем такой возможности. Мы итак платив очень и очень много. Я понимаю, что вам хочется всегда больше, но, коллеги, давайте учитывать все интересы. Честно сказать даже годичные выплаты для нас - просадка капитала серьезная и пока мы ничего менять не будем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь, финансовый директор Сбербанка Александра Бурико отметила, что организация будет придерживаться своей дивидендной политики в 50% от чистой прибыли по МСФО благодаря удержанию высокой рентабельности капитала на уровне 13%.

В апреле акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды за 2020 год в размере 422,4 млрд рублей (или 55,9% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности).