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Сбер рассматривает продажу части бизнесов своей экосистемы

Еще часть бизнеса руководство компании планирует вывести на биржу
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сбер рассматривает продажу части бизнесов своей экосистемы, еще часть бизнеса планируется вывести на биржу. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе "Дня инвестора".

"Мы наметили часть бизнесов к продаже, часть из них начали продавать или уже продали. Часть бизнесов мы будем выводить на биржу, работаем над сроками и понятным планом", - сказал он.

В конце ноября стало известно, что Сбер продал Газпромбанку 36% акций в АО "МФ Технологии", контролирующем 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). Сумма сделки составила 12,8 млрд рублей.

Ранее Греф заявлял, что Сбер пока не собирается покупать новые компании в рамках экосистемы, продолжит инвестировать в ее развитие.

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