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"Лукойл" утвердил новую стратегию до 2031 года

Компания сфокусируется на проектах в России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Лукойла" утвердил программу стратегического развития на 2022-2031 годы с учетом сбалансированного устойчивого развития и фокусом на углеводородном бизнесе, говорится в сообщении компании.

Компания определила приоритетными инвестиции в проекты по разведке и добыче в России, высокую инвестиционную дисциплину, консервативную финансовую политику, эффективную политику возврата капитала акционерам, контроль над расходами, повышение операционной эффективности и приверженность принципам устойчивого развития. "Программа базируется на консервативном сценарии цены на нефть на уровне 50 долл./барр.", - указывает компания.

Презентация актуализированной стратегии запланирована на 11 марта 2022 года.

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