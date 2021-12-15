Захарова: развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС может активизировать взаимную торговлю

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Взаимодействие Азербайджана и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) способствовало бы активизации взаимной торговли и реализации масштабных инфраструктурных проектов. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что Азербайджан мог бы стать наблюдателем в ЕАЭС.

"Как представляется, развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС в любом формате способствовало бы активизации взаимной торговли, разблокировке транспортных артерий в регионе и реализации масштабных региональных и не только региональных инфраструктурных проектов. При этом важно и необходимо учитывать, что решение о повышении уровня взаимодействия союза принимается с согласия всех государств-членов и заинтересованной стороны по итогам всесторонней экспертной проработки возможных экономических последствий подобного шага", - сказала она.

Официальный представитель МИД отметила, что ЕАЭС открыт для государств, которые разделяют его цели, принципы и заинтересованы в более тесной интеграции, тесном взаимодействии. "В первую очередь, мы имеем в виду, страны СНГ, которые сохраняют с государствами - членами союза наиболее тесные связи в сфере кооперации", - указала Захарова.

"ЕАЭС развивается быстрыми темпами, непрерывно совершенствует инструменты экономического взаимодействия с учетом наилучших мировых практик и активно модернизирует транспортную инфраструктуру. В союзе действует современная система технического регулирования, которая была создана с учетом международного опыта", - добавила дипломат.

При этом, как подчеркнула Захарова, несмотря на непростой период пандемии, большинство макроэкономических показателей союза характеризуется положительной динамикой.

10 декабря почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), первый президент Казахстана заявил, что Азербайджан мог бы стать страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. ВЕЭС является высшим наднациональным органом ЕАЭС, а Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующим наднациональным регулирующим органом.