Сбер думает над слиянием нескольких ключевых активов в сфере e-commerce

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сбер думает над слиянием нескольких ключевых активов в сфере электронной коммерции, сообщила глава финансового блока Сбербанка Александра Бурико, выступая в рамках "Дня инвестора".

"Мы сейчас думаем над слиянием нескольких ключевых активов в сфере электронной коммерции с тем, чтобы можно было достичь максимальной эффективности, объединяя их IТ-системы, "поверхности", выстраивая единый пул логистики и так далее", - сказала она.

Бурико отметила, что Сбербанк видит большие синергии и за счет операционного объединения, и за счет того, что придется меньше тратить на привлечение и удержание клиентов, когда эти сервисы будут объединены.

"Если говорить конкретно про активы, которые находятся в СП с Мail, - это "Самокат" и "Деливери", то, как сказал Герман Оскарович [Греф], мы находимся с партнерами на стадии переговоров, и как только определим с ними дальнейшую стратегию, мы поделимся новостями", - подчеркнула она, уточнив, что эти активы хорошо растут.