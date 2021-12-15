Алиханов: маршруты через ЕС позволят избежать задержек грузов в Калининград

ТАСС, 15 декабря. Транспортным компаниям следует диверсифицировать сеть маршрутов автомобильных перевозок грузов в Калининград с основной территории РФ с учетом миграционного кризиса на границах Белоруссии с Евросоюзом и включить в нее латвийское направление, чтобы был и маршрут, целиком проходящий через Евросоюз. Такое мнение высказал ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов, выразив надежду на то, что ситуация на границах Белоруссии в скором времени стабилизируется.

"Мы рекомендуем перевозчикам диверсифицировать направления трафика, чтобы не концентрировать его только на направлении через Белоруссию и Литву. Очереди на границе перед Новым годом всегда есть, и ничего принципиально нового не происходит. Но для области есть стратегически важные объекты, например, строительство онкоцентра, и товары, которые нужны каждый день, мы переговорили с перевозчиками и рекомендовали им использовать в том числе и латвийский маршрут и не концентрировать его только на направлении через Белоруссию", - сказал Алиханов.

Касаясь железнодорожного сообщения области с основной территорией страны калининградский губернатор уточнил, что есть возможность поставки грузов как через Белоруссию и Литву, так и через Латвию и Литву. При этом сейчас основной поток грузов сконцентрирован на белорусско-литовском направлении. "Основной трафик сейчас идет через белорусско-литовский маршрут, поэтому для нас, конечно, очень важно, чтобы этот транзит не прерывался и была возможность быстрого перемещения товаров", - сказал он и выразил надежду, что ситуация с миграционным кризисом в Белоруссии в ближайшее время стабилизируется. Кроме того, ситуацию смягчит постановка на линию Балтийск - Усть-Луга нового парома до конца текущего года. Общее число курсирующих между основной территорией РФ и областью увеличится до трех, уточнил глава региона. "Мы надеемся, что это также снимет напряженность определенным образом", - заключил он.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек, среди которых мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.