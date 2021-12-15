Более 100 инвесторов готовы развивать свой бизнес в отдаленных территориях Подмосковья

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Около 100 инвесторов удалось привлечь в отдаленные округа Московской области благодаря запуску программы по поддержке бизнеса, реализующего свои проекты в отдаленных территориях региона. Об этом сообщила журналистам министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Еще одна важная программа, которую мы запустили в этом году, это программа поддержки отдаленных территорий. 10 городских округов вошли в эту программу, и в этих 10 городских округах - Шатура, Волоколамск, Серебряные Пруды, Озеры и так далее - мы сделали такой беспрецедентный преференциальный режим для бизнеса. <...> Инвесторы сейчас начинают реализовывать свои проекты, уже сейчас в наборе 101 инвестиционный проект, который готов прийти в эти отдаленные территории", - сказала Зиновьева.

По ее словам, общий объем инвестиций этих проектов составляет порядка 100 млрд рублей.

Она отметила, что инвестор, планирующий развивать свой бизнес в отдаленных территориях Подмосковья, получают ряд льгот. "Основной задачей [программы] было запустить инвестиционный цикл в этих территориях, привлечь туда инвесторов. Потому что при МКАД инвестор приходит, скажем так, достаточно легко сам, а в этих территориях тяжелее", - добавила министр.