Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 10 копеек

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 6 по 12 декабря 2021 года выросли на 10 копеек и составили 49,97 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на восемь копеек - до 46,96 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на девять копеек - до 50,82 рубля за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 16 копеек - до 59 рублей за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 31 копейку - до 53,64 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в городах 57 субъектов РФ. Более всего он подорожал в Тюмени и Ижевске - на 0,8% и 0,6% соответственно. Снижение цен зафиксировано в Южно-Сахалинске - на 0,4%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,2% и 0,3% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 46 до 47,91 рубля, марки Аи-95 - от 50,8 до 55,09 рубля, марки Аи-98 - от 58,8 до 61,69 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 45,5 до 47,8 рубля, марки Аи-95 - от 49,4 до 52,35 рубля, марки Аи-98 - от 58,9 до 60,6 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ за отчетный период увеличился на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей - до 852,3 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 2% и составило 1 587,3 тыс. тонн.