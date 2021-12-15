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Росстат сообщил о замедлении инфляции в России за неделю до 0,06%

Кроме того, Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на уровне 4,3%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 7 по 13 декабря 2021 года составила 0,06%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,07%.

В годовом выражении инфляция на 13 декабря 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,1%. С начала года потребительские цены выросли на 7,64%.

Кроме того, Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в III квартале 2021 года на уровне 4,3% в годовом выражении. Относительно II квартала 2021 года ВВП вырос на 7,4%.

Объем российского ВВП за III квартал 2021 года составил 33,911 трлн рублей.

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