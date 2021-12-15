"Газпром" выполнил обязательства по транзиту газа через Украину на 2021 год

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. "Газпром" с начала года по 15 декабря транспортировал через Украину 40 млрд куб. м российского газа, таким образом, холдинг выполнил свои обязательства на 2021 год в полном объеме, говорится в его сообщении.

"Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", - сообщил "Газпром".

При этом холдинг продолжает поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину, добавили в компании.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет.

"Газпром" неоднократно подтверждал свою готовность продолжить транзит газа через территорию Украины после 2024 года при условии, что это будет экономически выгодно, а также при условии нормального рабочего состояния ГТС Украины.