Годовая инфляция в России с 7 по 13 декабря замедлилась до 8,11%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России с 7 по 13 декабря замедлилась до 8,11% в годовом выражении против 8,28% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ.

"За неделю с 7 по 13 декабря инфляция замедлилась до 0,06% после 0,07% неделей ранее. Продолжилось снижение цен в секторе туристических и регулируемых услуг (-0,9% после -0,83%) за счет услуг зарубежного туризма (поездка в Турцию: -21,65% после -17,11% неделей ранее)", - сообщается в обзоре.

Также Минэкономразвития отмечает замедление роста цен на непродовольственные товары до 0,15%, в том числе за счет снижения темпов удорожания автомобильного бензина до 0,2%. При этом продовольственные товары подорожали на 0,36% при росте цен на плодоовощную продукцию на 1,31%, говорится в обзоре.