Путин поручил определить перечни основных сельскохозяйственных культур и видов животных

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2022 года определить перечни основных сельскохозяйственных культур и видов животных, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано в целях реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ. "[Определить] перечень основных сельскохозяйственных культур и ежегодные плановые значения уровня самообеспечения страны семенами отечественной селекции по каждой из таких культур (до 2030 года); [определить] перечень основных видов сельскохозяйственных животных и ежегодные плановые значения уровня самообеспечения страны племенной продукцией (материалом) отечественного производства по каждому из таких видов (до 2030 года)", - говорится в списке поручений по итогам совещания по вопросам научно-технического обеспечения развития агропромышленного комплекса, состоявшегося 11 октября.

Кроме того, кабмину поручается предусматривать при формировании проектов федерального бюджета средства на реализацию Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы с учетом всех необходимых расходов. Доложить по поручению необходимо до 27 декабря и далее докладывать ежегодно.

Президент также поручил принять меры, направленные на дополнительное стимулирование использования сельскохозяйственными товаропроизводителями научных и научно-технических результатов, полученных в ходе реализации вышеуказанной программы, и на ее информационное сопровождение для расширения рынков сбыта продукции. Доклад по этим поручениям необходимо представить в срок до 1 марта следующего года.