ВЭБ.РФ считает, что объем "зеленых" облигаций в мире к концу 2021 года достигнет $500 млрд

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Объем "зеленых" облигаций в мире к концу декабря достигнет около $500 млрд. Об этом заявил руководитель ESG-банкинга в ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков на заседании проектной группы "ESG-банкинг" Ассоциации банков России.

"Объем выпусков зеленых облигаций достигнет отметки в $500 млрд. На начало декабря этот показатель составил $435 млрд. Так что, несмотря на пандемию, на мировые экономические проблемы, движемся очень уверенно, и в мире это направление очень здорово развивается", - рассказал Аксаков.

Он также напомнил, что рынок зеленого финансирования активно развивается и в России - кумулятивный объем выпуска зеленых облигаций уже превышает 200 млрд рублей.

Аксаков отметил, что спрос на ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) активы растет высокими темпами. Общий объем средств под управлением фондов, оценивающих соответствие принципам ESG, превысил $100 трлн в 2020 году и приближается к $120 трлн в 2021 году.