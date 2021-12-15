Земельные участки в аренду без торгов получили 17 компаний в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области с начала года предоставило земельные участки в аренду без проведения торгов 17 компаниям. Суммарный объем инвестиций в результате реализации проектов этих компаний превысит 14 млрд рублей, сообщила журналистам в среду министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"По упрощенной процедуре подмосковный Мининвест в этом году предоставил инвесторам 17 земельных участков, на которых будут реализованы проекты с суммарным объемом инвестиций 14,4 млрд рублей. На созданных предприятиях будет организовано 3 175 новых рабочих мест", - сообщила Зиновьева.

Министр пояснила, что земельные участки, находящиеся в государственной собственности, без торгов могут получить компании, реализующие значимые для региона инвестиционные проекты. Упрощенная процедура позволяет инвестору получить минимальный арендный платеж.

Так, землю без проведения торгов получила компания "КСМК-М8" в Сергиевом Посаде - инвестор построит завод по производству строительных материалов за 2 млрд рублей. Еще около 1 млрд рублей инвестирует "Завод полимерной изоляции", получивший участок по упрощенной схеме в Воскресенске.