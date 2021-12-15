"Дочка" Росатома и "Автотор" будут совместно производить электромобили

МОСКВА-КАЛИНИНГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Компания "Рэнера", отраслевой интегратор Росатома по системам накопления энергии (входит в топливный дивизион Росатома "ТВЭЛ"), и один из крупнейших в России производителей автомобилей "Автотор" намерены совместно производить электромобили. Об этом в среду сообщила пресс-служба ТВЭЛ.

"ООО "Рэнера" <…> и ООО "Автотор Холдинг" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ определяет направления сотрудничества на долгосрочной основе в целях производства в России автомобилей различного класса на электрической тяге, компонентов к ним (в том числе электрической батареи) и подразумевает применение продукции ООО "Рэнера" (литий-ионных аккумуляторов - прим. ТАСС) в электромобилях, которые планируется выпускать на производстве Автотор", - говорится в сообщении.

"Доступность применения локализованной аккумуляторной батареи является одним из решающих факторов для развития производства электромобилей <…> и [их] ускоренного внедрения <...> в России в целом. Аккумулятор вместе с системой управления составляет до 20% стоимости электромобиля, это наиболее инвестиционно емкая составляющая, имеющая определяющее значение для экономической эффективности проектов по выпуску электромобилей. Подписанное сегодня соглашение отражает наше стремление объединить усилия для создания высоколокализованной конкурентоспособной продукции российского производства", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Автотор Холдинг" Александра Сорокина.

В свою очередь пресс-служба правительства Калининградской области сообщила, что электромобили планируется выпускать в Калининграде. "Мы уверены, что партнерство с "Автотор" станет важным этапом в развитии отечественного автопрома - импортозамещение может стать стимулом для широкого распространения электрического транспорта и, в свою очередь, также соответствует утвержденной концепции электротранспорта в России до 2030 года", - подчеркнул на церемонии подписания документа генеральный директор "Рэнера" Александр Камашев, которого цитирует пресс-служба.

Компания "Рэнера" в 2021 году стала совладельцем южнокорейской компании Enertech International Inc. - производителя литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии. Ранее сообщалось, что к 2026 году она планирует завершить строительство завода по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии на площадке недостроенной и законсервированной Балтийской АЭС в Калининградской области. Общая емкость выпускаемых батарей составит не менее 3 ГВт·ч в год.

"Автотор" сообщал о планах начать выпуск электромобилей для маломобильных групп населения в 2024 году. Сообщалось также о планах компании наладить сборку электромобилей Kia и Hyundai в области в 2023 году. "Оба проекта являются стратегически важными для нашего региона в плане создания новых квалифицированных рабочих мест, а также для реализации "зеленой повестки", формирования в Калининградской области низкоуглеродной экономики", - отметил заместитель председателя калининградского правительства Дмитрий Кусков.

"Автотор" - одно из крупнейших автомобилестроительных предприятий в России. С 1997 года выпускает автомобили известных мировых брендов. Свою деятельность компания осуществляет на территории особой экономической зоны в Калининградской области и является крупнейшим предприятием региона, обеспечивая более 50% объема товарной продукции в обрабатывающем секторе. Новый инвестиционный проект "Автотора" по созданию производства электромобилей будет реализован в рамках дополнительного соглашения к действующему специальному инвестиционному контракту (СПИК) между компанией, Минпромторогом России и правительством Калининградской области, подписанному в 2019 году. Условиями специнвестконтракта предусмотрено фактически полное перевооружение производства, увеличение уровня локализации, создание новых высококвалифицированных рабочих мест и внушительный объем инвестиций - не менее 12 млрд. рублей. С учетом масштабного проекта по созданию производств электромобилей и автокомпонентов в Калининградской области "Автотор" планирует повысить инвестиционные обязательства в рамках дополнения к специальному инвестиционному контракту. Таким образом, фактический объем затрат на реализацию обязательств по СПИК составит 32 млрд рублей.