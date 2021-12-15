Группа высокого уровня обсудила торгово-экономическое взаимодействие Союзного государства

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук принял участие в заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в режиме видеоконференции. На встрече обсуждались актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран, сообщила в среду пресс-служба кабмина.

"В ходе заседания рассмотрены актуальные аспекты российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, включая сотрудничество в области промышленности, цифровой, коммуникационной и строительной сферах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что особое внимание в ходе заседания было уделено вопросу разработки договора о порядке признания электронной цифровой подписи и обеспечения юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства.

"Участники заседания обсудили актуальные вопросы взаимного доступа российской и белорусской продукции на рынки двух стран. Рассмотрен ход двусторонних экспертных консультаций представителей профильных ведомств России и Белоруссии по этим вопросам", - отметили в кабмине.

В частности, было согласовано протокольное решение Группы высокого уровня относительно условий поставок белорусского лифтового оборудования на российский рынок, уточнили в пресс-службе. Помимо этого, участники заседания рассмотрели ход выполнения резолюции Высшего государственного совета об отмене роуминга на территории Союзного государства.