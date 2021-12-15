Источник: на площадке кабмина создадут рабочую группу для доработки механизма СЗПК

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов поручил создать рабочую группу по доработке механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Соответствующее поручение было дано в ходе заседания рабочей группы по содействию новым инвестпроектам, сообщил ТАСС источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"По поручению Андрея Белоусова на площадке правительства будет создана рабочая группа по доработке механизма СЗПК. В нее войдут представители делового сообщества, профильных ведомств, регионов, а также парламентарии", - сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили факт проведения заседания рабочей группы, отметив, что кабмин намерен продолжить работу по совершенствованию механизма СЗПК. "Под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова прошло заседание рабочей группы по содействию в реализации новых инвестиционных проектов. В нем приняли участие представители бизнеса, министерства экономического развития и министерства финансов", - сообщили ТАСС в МЭР РФ.

Помимо первого вице-премьера в рабочую группу по СЗПК войдут первый замминистра экономического развития Андрей Иванов, статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов, замминистра финансов Ирина Окладникова и заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и другие представители профильных ведомств и комитетов, следует из соответствующего документа, имеющегося в распоряжении ТАСС. Кроме того, в ней будут участвовать более десяти участников бизнес-сообщества, среди которых президент РСПП Александр Шохин, президент агрохолдинга "Мираторг" Виктор Линник, представители НЛМК, "Еврохима", "Русала", "Металлоинвеста", "Полюса" и других компаний.

Ранее издание РБК информировало со ссылкой на трех участников совещания у Белоусова, что правительство планирует скорректировать закон о СЗПК в связи с изменением конъюнктуры. По данным РБК, первый вице-премьер предложил установить права регионов в согласовании и реализации инвестпроектов на местах, ввести ответственность уполномоченного федерального органа исполнительной власти за верификацию и фиксацию требований к проекту с точки зрения соответствия законодательству и поправкам к закону о СЗПК, прописать особенности одновременного использования СЗПК и других преференциальных режимов, а также проработать механизм недопуска перезапуска старых проектов под видом СЗПК. Белоусов также отметил необходимость предусмотреть условия выполнения соглашений в случае экономических форс-мажоров, сообщает РБК. По информации источников издания, Минфин, МЭР и крупный бизнес поддержали идею корректировки механизма СЗПК.