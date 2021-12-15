ЕС подключит страны "Восточного партнерства" к единой платежной системе

ТБИЛИСИ, 15 декабря. /ТАСС/. Европейский Союз приступит к осуществлению проектов по подключению стран "Восточного партнерства" к единой платежной системе в зоне евро, а также сокращению цен на роуминг для указанных государств. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы грузинского правительства о ходе саммита "Восточного партнерства", который идет в Брюсселе.

"Будут осуществлены такие важные проекты, польза от которых будет очевидной для граждан. Среди таких проектов - подключение к единой платежной системе в зоне евро, сокращение цен на роуминг, действующий между странами "Восточного партнерства" и Евросоюзом, поддержка малых и средних предприятий, в том числе и стартапов", - сказано в сообщении.

В правительстве Грузии также отметили, что ЕС расширит программы по обмену студентов "Эразмус плюс" и по научным исследованиям и инновациям "Горизонт Европа". Ранее в среду глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС намерен инвестировать в программу "Восточное партнерство" более €2 млрд.

Лидеры Евросоюза и Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии проводят в среду шестой по счету саммит программы "Восточное партнерство" в Брюсселе. Грузинскую делегацию возглавляет премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который уже провел двусторонние переговоры с Мишелем, еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Варгейи, а также принял участие в деловом обеде, организованном президентом Литвы Гитанасом Науседой. Глава правительства в Брюсселе встретился и с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

О программе "Восточное партнерство"

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.

Украина, Грузия и Молдавия 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", чтобы выразить решимость и твердое желание стать членами ЕС.