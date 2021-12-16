Москву и Подмосковье назвали регионами с наиболее высоким числом угонов автомобилей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей "Автотека" выяснили, в каких регионах России чаще всего угоняют автомобили, копия исследования имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно исследованию, Москва и Московская область, Чеченская Республика, Курская, Иркутская, Ростовская, Воронежская, Нижегородская и Ленинградская области, а также Ставропольский край, Крым и Санкт-Петербург - это регионы с относительно высокими показателями по угонам, доля автомобилей, по которым значился угон, в них превышает 0,08%.

В список регионов с относительно низкими значениями по угонам попали Вологодская область, Алтайский край, Башкортостан, Мордовия, Ханты-Мансийский АО, Рязанская область, Тверская область, Тульская область, Липецкая область, Северная Осетия, Астраханская, Костромская и Калининградская области. Значение по относительной доле автомобилей, побывавших в угоне, здесь не превышает 0,03%.

Какие автомобили в России угоняют реже всего

По данным экспертов "Автотеки", наименьший процент угонов среди автомобилей марки Hyundai приходится на модель Hyundai Matrix, бренда KIA - на кроссовер Kia Picanto. Самым безопасным в плане угонов автомобилем Toyota стал Auris. Незначительное число угонов в расчете на один автомобиль также у Nissan Tiida и Nissan Micra. Среди марок ВАЗ (Lada) и Chevrolet в наименьшей зоне риска Kalina и Chevrolet Spark. У Volkswagen по показателю наименьшей угоняемости лидирует Golf и Tiguan, у Renault - Symbol, у Mitsubishi - Carisma, у Ford - Fiesta.

Среди брендов премиум-сегмента к непопулярным среди угонщиков моделям у Mercedes-Benz относится A-класс, у автомобилей BMW - модель BMW 1 серии. Также редко угоняют Audi Q3, Porsche Panamera 4, Volvo S40 и XC70. Внимание угонщиков редко привлкают Land Rover Freelander, Infiniti QX50, Lexus IS и Jaguar F-pace.

Исследование производилось на основе отчетов, которые пользователи заказывали в "Автотеке" в 2021 году. В компании пояснили, что сам случай угона автомобиля мог произойти раньше 2021 года.