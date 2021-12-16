Премьер Финляндии: на саммите "Восточного партнерства" не обсуждали "Северный поток - 2"

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Участники саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе не обсуждали "Северный поток - 2". Об этом сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин по итогам саммита.

"Мы не обсуждали "Северный поток - 2", - сказала она, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли то, что проект не будет реализован.

Марин сообщила также, что санкции в отношении РФ тоже не обсуждались.

"Мы не обсуждали санкции на этом конкретном уровне, но мы, конечно, обсуждали в целом ситуацию с Украиной, которая очень беспокоит нас, и мы должны быть готовы к разным вариантам [развития событий] в этом регионе", - указала премьер.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.