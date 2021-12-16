"Алмаз-Антей" разработал телемедицинскую систему для дистанционной медицинской помощи

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" разработал региональную телемедицинскую систему для оказания дистанционной консультативной медицинской помощи. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора холдинга по производственно-технологической политике Александр Ведров.

"Концерном разработана региональная телемедицинская система, которая обеспечивает оказание дистанционной консультативной медицинской помощи в режиме "врач-врач" квалифицированным персоналом или консилиумом врачей", - сказал он, отметив, что благодаря дистанционному взаимодействию сервис позволяет снижать нагрузку на медицинский персонал, обеспечивать безопасность как пациента, так и медицинского персонала.

Замглавы холдинга пояснил, что телемедицинская система построена по модульному принципу, интегрируется с любыми региональными медицинскими информационными системами. Она включает в себя ядро и специализированные аппаратно-программные комплексы для хирургии, терапии, диагностики и диспансерного наблюдения, инфекционного наблюдения, бригад скорой медицинской помощи. Модульное построение системы позволяет гибко подбирать и настраивать функционал в соответствии с потребностями региона и конкретной медицинской организации.

Ведров также напомнил, что концерном ВКО "Алмаз-Антей" совместно с партнерами (группой компаний "Гаммамед" и Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова) разработан программный модуль COVID-MULTIVOX для диагностики степени поражения легких при COVID-19 и других заболеваниях.

По его словам, модуль успешно применяется в ряде медицинских учреждений города Москвы, в том числе в 52-й городской клинической больнице, где проводится его клиническое использование для прогнозирования динамики и исхода поражений легких, а также для проведения сравнительного анализа эффективности противовирусной терапии и респираторной поддержки.