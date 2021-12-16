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Пользователи в США и ряде стран Европы сообщили о сбоях в работе Instagram

Жители США, в частности, фиксируют проблемы в работе приложения и при подключении к серверу, сообщается на сайте сервиса Downdetector

ТАСС, 16 декабря. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются вечером в среду в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб поступает из США, Великобритании и Германии. Сообщившие о неполадках пользователи в США фиксируют проблемы в работе приложения и при подключении к серверу. Пользователи из Великобритании также отмечают проблемы в работе сервиса. В свою очередь пользователи из Германии испытывают трудности при загрузке фотографий и при обновлении ленты, треть сообщивших о проблемах не могут войти в свою учетную запись.

Также сообщения о неполадках поступают из Испании и Италии.

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