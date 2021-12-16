Опрос показал, что больше трети россиян берут страховку при оформлении потребкредита

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Больше трети россиян (35%) при оформлении потребительского кредита регулярно или хотя бы раз брали страховку. Такие результаты показал имеющийся в распоряжении ТАСС опрос, проведенный компанией "СберСтрахование жизни" и медиахолдингом Rambler&Co.

Как показал опрос, о возможности застраховать себя на период выплаты потребкредита знают большинство россиян - 72% респондентов. Покупали страховой полис хотя бы один раз 18% опрошенных, 17% стараются делать это каждый раз, а 4% намерены впервые приобрести полис в следующий раз.

"Согласно опросу, при оформлении потребительского кредита россияне, прежде всего, предпочитают защититься на случай потери работы: за этот риск проголосовала треть респондентов (33%). Считают необходимым застраховать себя от снижения оклада или уже делают это 24% участников опроса. Такое же число респондентов (24%) выбирают или хотели бы выбрать страхование здоровья. Свою жизнь страхуют или хотели бы застраховать 19% россиян", - прокомментировал генеральный директор "Сберстрахования жизни" Игорь Кобзарь, чьи слова ТАСС привела пресс-служба компании.

Опрос проводился в конце ноября 2021 года. В нем приняли участие 1,5 млн россиян. Мужчины (69%) участвовали в опросе активнее, чем женщины. 30% всех респондентов - лица в возрасте 45-55 лет, 26% - 55-65 лет, 22% - 35-45 лет, 13% - более 65 лет, 7% - 25-35 лет и 2% - россияне в возрасте 18-25 лет.