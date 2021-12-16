В СФ предлагают лишать прав или арестовывать транспорт за нелегальные перевозки пассажиров

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские сенаторы направили в правительство РФ предложение об ужесточении ответственности за организацию и осуществление нелегальных перевозок пассажиров, утвержденный профильным комитетом Совфеда по экономической политике текст рекомендации есть в распоряжении ТАСС. По словам зампреда комитета палаты Валерия Васильева, речь может идти о лишении водительских прав или о конфискации транспорта.

"Рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за организацию и осуществление нелегальных перевозок пассажиров. Существующие меры административного наказания не являются серьезным препятствием для нелегальных перевозок пассажиров", - отмечается в документе.

Как говорится в рекомендациях, в настоящее время так называемые псевдозаказные перевозки "перетягивают" на себя пассажиропоток, предлагая более низкую стоимость перевозки и имея значительно меньшие издержки из-за невыполнения ими обязательных требований. Также они могут, наоборот, завышать стоимость билетов, поскольку организуют рейсы по тем маршрутам, где официальные перевозчики ездят слишком редко. Кроме того, на законодательном уровне не определены понятия нелегального перевозчика и регулярной перевозки пассажиров, что в "значительной степени снижает эффективность работы надзорных органов по пресечению нелегальных перевозок", добавили сенаторы.

Как заявил ТАСС участвующий в подготовке предложений сенатор Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети, сейчас транспортный бизнес без лицензии грозит штрафом для граждан и должностных лиц в размере 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - 100 тыс. рублей, для юридических лиц - 400 тыс. рублей. Помимо этого, нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси влечет наложение штрафа на водителя в размере 1 тыс. рублей, на должностных лиц - 10 тыс. рублей, на юридических лиц - 30 тыс.рублей. "Увеличение денежных штрафов не будет играть серьезного воздействия. Совсем другое дело - лишение прав на существенный период времени и задержание транспортного средства", - считает Васильев.

Он также добавил, что одним из факторов, препятствующим легальным автомобильным перевозкам по межрегиональным маршрутам является то, что на межрегиональных маршрутах не более 60% остановочных пунктов включено в реестр ФБУ "Росавтотранс". "Это требование является условием легальных перевозок, так как согласовать маршрут, на котором есть невнесенные в реестр пункты, невозможно. Документы на регистрацию должны подавать собственники остановочных пунктов, которые не торопятся это делать из-за непосильных требований в области транспортной безопасности", - объяснил сенатор.