Выдача потребительских кредитов в России снижается четвертый месяц подряд

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские банки в октябре выдали потребительских кредитов на сумму свыше 322,3 млрд рублей или почти на 6% меньше, чем в сентябре и на 14% меньше, чем в июле, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс" (есть в распоряжении ТАСС).

Также отмечается, что средняя сумма выданного российскими банками потребительского кредита снижается третий месяц подряд, в сентябре она составила 303,8 тыс. рублей против 306,9 тыс. рублей в сентябре и 310,4 тыс. рублей в августе,

Из данных бюро кредитных историй следует также следует, что количество выдач потребительских кредитов сокращается третий месяц подряд. В октябре было выдано 1,06 млн таких кредитов, в сентябре - 1,114 млн, в августе - 1,167 млн.

"Снижение объема розничного потребительского кредитования в последние месяцы в первую очередь связано с действиями регулятора по введению новых ограничений - новых коэффициентов риска. С другой стороны, увеличивается ключевая ставка, что негативно сказывается на спросе на новые кредиты и привело практически к полному отказу потребителей от рефинансирования своих кредитов за счет новых, более дешевых. Так, с начала года величина Полной стоимости кредитов увеличилась с 14,8% до 17,2% в ноябре, а по предварительным данным декабря продолжает расти и сейчас составляет 17,5%", - отмечает генеральный директор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

В то же время, по данным "Эквифакс", снижение выдач кредитов происходит не у всех кредиторов. По словам Лагуткина, есть ряд крупных банков, которые, несмотря на введение ограничений и рост ставки, продолжают наращивать объемы кредитования, показывая двузначные цифры роста в ноябре по сравнению с октябрем.

"В первую очередь подобный рост обусловлен ростом средней суммы потребительского кредита, которая в январе текущего года составляла около 250 тыс. рублей, а по итогам ноября достигла 305 тыс. рублей (+22%), увеличиваясь в апреле до своих абсолютных максимумов - 336 тыс. рублей. Иные драйверы роста на текущий момент на рынке отсутствуют и с учетом прогнозируемого в дальнейшем роста ключевой ставки вряд ли можно ожидать каких-то дополнительных объемов кредитования в конце года, несмотря на традиционный предновогодний рост спроса на заемные средства", - отметил он.