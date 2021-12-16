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Первую запись на сайте "Википедии" продали на аукционе за $750 тыс. в виде NFT-токена

В качестве первой записи на сайте, сделанной 15 января 2001 года, основатель онлайн-энциклопедии Джимми Уэйлс выбрал фразу Hello, World!

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Первая запись на сайте крупнейшей онлайн-энциклопедии "Википедия" продана в среду в виде NFT-токена на торгах Christie's в Нью-Йорке за $750 тыс. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

В качестве первой записи на сайте, сделанной 15 января 2001 года, основатель онлайн-энциклопедии Джимми Уэйлс выбрал фразу Hello, World! (с англ. "Здравствуй, мир!"). Помимо этого с молотка за $187,5 тыс. ушел и компьютер, на котором Уэйлс сделал ту самую запись, - iMac компании Apple малинового цвета.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время ее существования было продано свыше 5 млн токенов.

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