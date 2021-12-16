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На Сахалине планируют построить завод модульных домокомплектов

Запуск производства модулей для Дальневосточного федерального округа и стран Азиатско-Тихоокеанского региона намечен на 2025 год

ТАСС, 16 декабря. Первый на Дальнем Востоке завод по производству модульных домокомплектов будет построен на Сахалине, в 2025 году здесь планируется запуск производства модулей для всего Дальневосточного федерального округа и экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Соответствующее соглашение подписали власти региона и группа ПИК, сообщила в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области.

"ПИК и правительство Сахалинской области подписали соглашение о строительстве первого на Дальнем Востоке завода по производству модульных домокомплектов. Реализация первой очереди проекта планируется в 2023 году. Завод начнет выпускать модули для многоэтажного жилого строительства на Сахалине", - говорится в сообщении.

Планируемая производственная мощность завода может составить до 340 тыс. квадратных метров жилья ежегодно. Глава региона Валерий Лимаренко, которого процитировала пресс-служба, отметил, что индустриальное производство позволит обеспечить высокий темп строительства и обеспечить сахалинцев и курильчан комфортным и качественным жильем. Расположение завода в 16 километрах от порта Корсаков позволит заводу работать как на нужды Сахалина, так и на экспорт домокомплектов за пределы области.

"Перед нами стоит задача по возведению сотен тысяч квадратных метров качественного жилья на Дальнем Востоке. Новое уникальное технологичное производство ускорит достижение целевых показателей программы "Жилье и городская среда" и позволит создать более двух тыс. рабочих мест в Южно-Сахалинске. Первый в регионе завод по производству модульных домокомплектов будет работать не только в рамках проектов ПИК, но и поможет обеспечить жильем и социальной инфраструктурой жителей удаленных территорий", - процитировала пресс-служба вице-президента по региональному девелопменту ПИК Алексея Алмазова.

Уточняется, что компания при реализации проекта намерена использовать льготы режима свободного порта Владивосток.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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