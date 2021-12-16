Аналитики рассказали, сколько российских компаний оплачивают своим сотрудникам полисы ДМС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Только 18% российских компаний включают в компенсационные пакеты для своих сотрудников полис добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом сообщается в исследовании SuperJob, проведенном в период 1-14 декабря среди 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала во всех регионах России.

По данным аналитики, чаще всего в составе компенсационных пакетов работодатели предоставляют персоналу возможность обучения за счет компании (47%). Подарки к праздничным датам дарят в 45% компаний. Корпоративные мероприятия проводят 43% предприятий и организаций. Оплату мобильной связи компенсируют 39% нанимателей. 27% предоставляют сотрудникам возможность приобретения продукции или услуг компании со скидкой. Полисы ДМС оплачивают 18% работодателей. 17% предприятий и организаций оплачивают служебный транспорт. 16% предоставляют компенсацию на питание. В каждой девятой компании у персонала есть возможность получить несколько дополнительных дней отпуска.

Среди компаний из крупных городов чаще всего бесплатные программы обучения персонала действуют в Казани. В Новосибирске чаще организуют корпоративные мероприятия и доставку служебным транспортом. Работодатели из Екатеринбурга чаще оплачивают мобильную связь и интернет, а также компенсируют расходы на питание. В Санкт-Петербурге каждая вторая компания делает подарки сотрудникам к праздничным датам.

Компании со штатной численностью от 100 до 1000 человек предоставляют персоналу возможность обучаться за счет компании, посещать корпоративные мероприятия, добираться на работу служебным транспортом, а также чаще дарят подарки и оплачивают проездные. Крупный бизнес, в свою очередь, чаще предоставляет сотрудникам полисы ДМС, скидки на свою продукцию, компенсацию на питание, оплату фитнеса и путевок.

Среди работодателей различных отраслей наиболее щедрые компенсационные пакеты - в IT, банках и продажах. IT-компании чаще других организуют обучение персонала, банки проводят корпоративные мероприятия, оплачивают мобильную связь и ДМС. В торговых компаниях чаще предоставляют скидки на покупку своих товаров. Промышленные предприятия чаще дарят сотрудникам подарки к праздничным датам, предоставляют служебный транспорт и компенсацию на питание.