Коллекция с этническими мотивами народности ли дебютировала на Хайнаньской неделе моды

САНЬЯ /Китай/, 16 декабря. /ТАСС/. Дебютный показ коллекции с элементами традиционной вышивки народности ли (одно из национальных меньшинств, проживающих на территории КНР) состоялся на Хайнаньской международной неделе моды 2021 в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщила газета Hainan Ribao .

Ли - аборигены острова Хайнань, говорящие на одноименном языке, который относится к распространенным в Индокитае тай-кадайским языкам. В КНР считается, что женщины этой народности - искусные ткачихи. Согласно преданию, известная в Китае создательница многих текстильных техник Хуан Даопо, жившая в XIII-XIV вв., обучалась ткачеству на Хайнане у местных мастериц.

Как пишет Hainan Ribao, показ на неделе моды состоялся 14 декабря. Изделия были представлены хайнаньской маркой одежды Bulibushe, созданной в 2014 году.

Как отмечается в материале, уникальная коллекция с этническими мотивами стала символом переплетения современной моды и национальных традиций. С одной стороны, она воплотила в себе все тенденции современности, с другой - отразила самобытность представителей народности ли. Все костюмы, участвовавшие в показе, были созданы вручную.

В материале также подчеркивается, что главной целью организаторов недели моды стало не только развитие модной индустрии на Хайнане, но и популяризация местной культуры.

Хайнаньская международная неделя моды проходила с 11 по 15 декабря. Как ранее сообщили организаторы, на культурные мероприятия в Санья прибыли ведущие дизайнеры, критики и другие специалисты в области высокой моды, а также представители компаний, занимающихся продвижением люксовых брендов.