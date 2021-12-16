В новосибирском Промышленно-логистическом парке запустят проекты на 14 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Производственно-логистический комплекс и завод по изготовлению соленых закусок с общим объемом инвестиций более 14 млрд рублей запустят в Промышленно-логистическом парке (ПЛП) Новосибирской области в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

"В 2022 году планируется запуск инвестиционных проектов ряда крупных резидентов парка: производственно-логистического комплекса ООО "Алютех - Новосибирск". <…> Общий объем инвестиций в проект - 1,06 млрд рублей; завода соленых закусок, выпускаемых под брендами Lay’s и ХрусTeam, ООО "ПепсиКо Холдингс". Общий объем инвестиций в проект - 13,7 млрд рублей", - сказал Решетников.

Как уточнил министр, компания "Алютех", которая является ведущим производителем алюминиевых профильных систем на территории СНГ, осуществляет строительство предприятия по производству секционных ворот и въездных групп. Ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса в ПЛП под Новосибирском позволит "Алютех" к 2030 году увеличить выручку в 2,5 раза. Завод PepsiCo станет третьим предприятием компании по выпуску соленых закусок в России мощностью более 60 тыс. тонн в год и повысит эффективность логистики компании за счет локализации производства. В августе 2021 года компания уже запустила высокотехнологичный склад сырья.

Промышленно-логистический парк общей площадью 1,2 тыс. га создан в 2007 году, расположен в 12 км от Новосибирска. В настоящее время резидентами ПЛП Новосибирской области являются 23 компании, еще 4 компании являются пользователями инфраструктуры парка. Общий объем внебюджетных инвестиций резидентов и пользователей инфраструктуры составляет более 73 млрд рублей, из которых освоено около 48 млрд рублей.