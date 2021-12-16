В Приморье подготовят мастер-план по развитию игорной зоны в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Корпорация развития Приморского края (КРПК) к середине 2022 года подготовит мастер-план по развитию игорной зоны "Приморье". Об этом сообщила в четверг журналистам генеральный директор КРПК Ольга Сун-жаю.

"Для себя ставим итоговой точкой июль 2022 года, чтобы мастер-план был уже готов. <…> Плотная работа с января по июль должна быть сделана. Это достаточно важный будет документ, более того, [вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе] Юрий Петрович [Трутнев] соответствующее поручение нам дал. Что касается игорной зоны, туристического кластера, далее мы пошли с такой же концепцией, как единый оператор, на остров Русский, <…> [где] должна быть туристическая зона с комфортным пребыванием, с велодорожками, с возможностью гулять", - сказала Сун-жаю.

В пресс-службе КРПК сообщили, что мастер-план туристического курорта в бухте Муравьиная будет предусматривать актуальную концепцию развития, в которой учтут пожелания инвесторов и их проекты, а также сформируют сильный бренд для позиционирования территории на мировом уровне.

"Проект крайне важен для Приморского края и всей России, но при этом он развивается не совсем структурированно. У нас есть пул крупных и многоуважаемых инвесторов, которые пока работают несинхронизированно. Есть опасность дублирования проектов, визуальное расхождение. Также пока в игорной зоне полное отсутствие пешеходных зон, навигации, общественного транспорта, необходимо построить медпункт, пожарную станцию, опорный пункт полиции, создать систему безопасности", - цитируют в пресс-службе исполнительного директора КРПК Игоря Трофимова.

Концепция проекта подразумевает создание игорной зоны, а также развлекательного курорта мирового уровня на прилегающих территориях. Запланировано строительство 12 роскошных отелей с казино, гольф-поля, торговые, выставочные и развлекательные центры, аквапарк, яхт-клуб, горнолыжный спуск, благоустроенные пляжи, и рекреационную территорию, рестораны, кафе и бары. Общая площадь туристического курорта составит порядка тысячи га.