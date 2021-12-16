Эрдоган сменил двух заместителей главы Минфина на фоне продолжающегося падения лиры

АНКАРА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган отстранил в четверг от должностей двух заместителей министра финансов и казначейства на фоне продолжающегося ослабления турецкой лиры. Соответствующий указ опубликован в ночь на четверг в официальном правительственном вестнике Resmî Gazete .

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Вместо Шакира Эрджана Гюля и Мехмета Хамди Йылдырыма назначены Махмут Гюркан и Юнус Элиташ.

Между тем 2 декабря также по распоряжению Эрдогана был уволен министр финансов и казначейства Лютфи Эльван, место которого занял один из его замов Нуреддин Небати.

С начала года турецкая валюта подешевела почти в два раза к доллару и евро, что стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы. В январе за один американский доллар давали порядка 7,3 лиры. В настоящее время нацвалюта Турции торгуется на уровне 14,85 за доллар США.