Ростех начал летные испытания первого в России шельфового вертолета для нефтяников

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Первый отечественный вертолет для разработки нефтяниками арктического шельфа поднялся в воздух, сообщил Ростех. Госкорпорация оценивает рынок для вертолета в 100 машин к 2035 году и рассчитывает на его востребованность среди российских и зарубежных компаний ТЭК.

"Многоцелевой вертолет Ми-171А3, разработанный холдингом "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех", приступил к летным испытаниям. Первый полет в режиме висения длился 15 минут и прошел штатно, все системы продемонстрировали стабильную работу", - говорится в сообщении.

Машина предназначена для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ.

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, обьем господдержки проекта составляет 1 млрд рублей, при этом вертолет был разработан в рекордно короткие сроки - госконтракт на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию его модификации был подписан в 2020 году.

"Рассчитываем, что машина будет очень востребована как среди отечественных компаний топливно-энергетического комплекса, так и за рубежом. Объем рынка для нового офшорного вертолета оценивается примерно в 100 машин к 2035 году, но есть предпосылки для улучшения этого прогноза - после премьеры на МАКС-2021 интерес к Ми-171А3 со стороны потенциальных заказчиков заметно вырос", - приводятся в сообщении слова главы Ростеха Сергея Чемезова.

Максимальный взлетный вес машины составляет 13 тыс. кг, он может перевозить до 24 человек, максимальная дальность полета - 1 тыс. км. Вертолет предназначен для эксплуатации в диапазоне температур от -50 С до +50 градусов.