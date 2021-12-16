Россияне стали чаще оплачивать товары и услуги в интернете

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Количество пользователей, оплачивающих товары и услуги в интернете, выросло с января по ноябрь 2021 года на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в исследовании аналитиков ЮMoney, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"За январь - ноябрь 2021 года усилилась миграция потребительского спроса в онлайн. Россиян, совершавших платежи в интернете, стало на 31% больше, чем в 2020 году, совокупное число покупок выросло на 28%, а обороты онлайн-площадок - на 40%", - говорится в сообщении. Среди всех категорий наибольший рост по числу платежей показали телемедицина, бытовые услуги и цифровой контент: на 143%, 74% и 40% соответственно.

Динамика спроса по отраслям

Российский e-commerce продолжает интенсивно развиваться. Все популярнее становится телемедицина, в частности, онлайн-консультации с психологами. После ослабления коронавирусных ограничений удобство такого формата стало определяющим фактором роста его популярности: многие пациенты экономят время и деньги, выбирая онлайн-консультации. За 11 месяцев 2021 года число оплаченных услуг в этой категории и оборот выросли в 2,4 раза, при этом средний чек практически не изменился и составил 3,846 тысячи рублей, отмечается в материале.

Услуги по клинингу и мелкому ремонту по-прежнему пользуются большим спросом. Количество заказов в этой категории выросло в 2,8 раза, а обороты интернет-компаний - на 74%. Число пользователей, заказывающих такие услуги, увеличилось в 2,3 раза, при этом средний чек снизился на 37%, до 1,131 тысячи рублей.

Продолжает расти популярность сервисов с фильмами, музыкой и другим цифровым контентом. В этом году количество платежей на таких сайтах увеличилось на 26%, а обороты - на 40% по сравнению с 2020 годом. Число плательщиков выросло на 18%, а средний чек - на 11%, до 807 рублей. В 2020 году количество платежей на сервисах с цифровым контентом показало рост в 2,8 раза относительно 2019 года, а оборот компаний увеличился вдвое. Это было связано в первую очередь с бумом в начале пандемии, когда домашний формат онлайн-развлечений стал частью досуга многих семей.

Спорт и здоровый образ жизни - еще один тренд, укрепившийся на фоне пандемии. В 2021 году заметно вырос спрос на спортивные товары и питание. Покупок в этих категориях стало больше на 87% и 108% соответственно, а обороты интернет-магазинов выросли на 76% и 94%. Средние затраты на спорттовары сократились на 6%, до 7 486 рублей, а на спортивное питание - на 7%, до 3 883 рублей.

Количество пользователей, которые заказывают продукты на дом, в этом году выросло несущественно - на 12% по сравнению с 2020 годом. Число покупок увеличилось на 53%, а обороты платежей - на 15%. Средний чек при этом снизился на 25%, до 1,539 тысячи рублей.

В то же время заметно увеличились расходы пользователей на готовую еду из ресторанов - здесь средний чек вырос на 27% относительно прошлого года. Заказов стало на 47% больше, обороты увеличились на 86%, а количество плательщиков - на 65%.

Рынок онлайн-образования, который в 2020 году показал взрывной рост, в этом году развивался менее стремительно. "Обороты EdTech (онлайн-образования - прим. ТАСС) в текущем году увеличились на 9%, а количество покупок осталось на уровне прошлого года. При этом плательщиков стало на 2% меньше, а средний чек вырос на 8% и достиг 4,788 тысячи рублей", - приводятся в материале слова генерального директора ЮMoney Ивана Глазачева.

Корпоративные показатели в онлайне

Цифровизация и пандемия привели к росту B2B-платежей в онлайне. За 11 месяцев 2021 года число таких платежей, совершенных через сервис ЮKassa, увеличилось в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а обороты стали больше в 3,3 раза. Средний чек увеличился на 14%, до 39,877 тысячи рублей, отмечается в материале.

Больше всего выросли обороты компаний, продающих услуги страхования, - в 9,1 раза. Такой тренд может быть связан со стремлением работодателей уделять больше внимания здоровью своих сотрудников. На втором и третьем местах - компании, продающие авиабилеты и программное обеспечение. Их обороты показали рост в 4,5 и 3,5 раза соответственно.

Заметный рост продемонстрировали маркетплейсы и платформы, где представлены не только крупные бренды, но и локальные производители и поставщики услуг. За 11 месяцев 2021 года число покупок на маркетплейсах выросло в 8,5 раза, их обороты увеличились на 94%. Один из трендов текущего года - рост вовлеченности самозанятых в сотрудничество с крупными площадками.

Также в 2021 году многие интернет-магазины стали активно использовать сервис для выставления счетов через социальные сети и мессенджеры - на этот метод приходится 9% от всех платежей за январь - ноябрь. Чаще всего через выставление счетов оплачивают разные бытовые услуги.

"Демократичная природа финтеха позволяет многим компаниям быстрее адаптироваться под такие изменения рынка, как переход покупателей в онлайн, рост их финансовой грамотности, интеграция новых каналов продаж. Например, рассрочка позволяет не только разбить сумму покупки на несколько частей, но и провести тест-драйв товара. С января по ноябрь 2021 года число покупок в кредит выросло на 33% в сравнении с прошлым годом", - говорит Иван Глазачев.

Как платят россияне

Самый большой рост среди всех способов оплаты в январе - ноябре 2021 года показали pay-платежи. Их доля выросла на 6% относительно 2020 года - с 13% до 19%. Тем не менее, самая большая доля по обороту - 69% - остается у банковских карт. Еще около 3% приходится на электронные кошельки.

За 11 месяцев 2021 года число пользователей, которые оплачивали покупки виртуальными картами ЮMoney, увеличилось на 77% по сравнению с количеством держателей пластиковых карт. При этом пользователей, которые оплачивают покупки виртуальными картами в онлайне, вдвое больше, чем платящих в офлайне. Всего в ЮMoney выпущено более 21 млн виртуальных и свыше 2 млн пластиковых карт.

О компании

ЮMoney - крупнейшая по выручке финтех-компания России в 2018-2020 годах, входит в экосистему Сбера.