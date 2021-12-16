Сумма инвестиций потенциальных резидентов промпарка в Приморье превысила 11 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Корпорация развития Приморского края (КРПК) заключила соглашения с потенциальными резидентами промышленного парка "Большой Камень" на сумму около 11 млрд рублей, сообщила в четверг журналистам генеральный директор КРПК Ольга Сун-жаю.

"У нас соглашений заключено примерно на 11 млрд рублей на сегодняшний день с компанией "Технониколь", судостроительным комплексом "Звезда", компанией "Гиперион", - сообщила Сун-жаю.

Так, "Технониколь" заинтересована в реализации инвестиционного проекта производственного кластера строительных материалов для промышленного и гражданского строительства, коттеджного и малоэтажного домостроения, а также транспортно-дорожного строительства в Приморском крае. Завод планируется построить в течение пяти лет, общая сумма инвестиций в проект составит около 4 млрд рублей, пояснили в пресс-службе КРПК. С судостроительным комплексом "Звезда" ведется работа по размещению двух цехов с минимальным объемом инвестиций 7 млрд рублей. Как пояснили в КРПК, цеха необходимы в качестве вспомогательных производств при судостроении.

Также ведется сотрудничество с компанией "Гиперион" по вопросу создания производства переработки золошлаковых и строительных отходов в городе Большой Камень. Компания собирается создавать производства по всему Приморскому краю, в промышленном парке она планирует арендовать земельный участок вблизи ТЭЦ. Объем инвестиций в этот проект составит около 50 млн рублей. Кроме того, для участия в проекте предварительно согласованы компании, работающие в сфере строительства маломерных судов, производства комплектующих деталей для кораблестроения, логистические компании, завод по производству железобетонных изделий и другие, проявляют интерес инвесторы из Республики Корея, отметили в пресс-службе КРПК.

Задачи оператора проекта

Корпорация развития Приморского края является оператором проекта, в задачи которой входит создание инвестиционной площадки, в данном случае это и "гринфилд", и "браунфилд", привлечение финансирования по федеральным целевым программам для строительства транспортной и инженерной инфраструктуры с целью обеспечения работы объектов инвесторов, поиск и привлечение резидентов-инвесторов, создание льготных условий для малого и среднего предпринимательства. Работа по развитию проекта и привлечению резидентов ведется Корпорацией развития Приморского края совместно с региональным Инвестиционным агентством.

В июле пресс-служба правительства края сообщала, что строительство промышленного парка планируется начать в 2022 году. Здесь будет создано около 600 рабочих мест. Парк ориентирован на промышленно-производственное и логистическое направления в сфере судостроения, локализацию смежных производств судостроительного комплекса. Также здесь возможна собственная отраслевая специфика. В начале декабря сообщалось, что управляющая компания промышленного парка стала резидентом одноименной территории опережающего развития, этот статус позволит ей использовать налоговые преференции при строительстве инфраструктуры для будущих резидентов промпарка.