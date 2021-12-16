Доход от продаж компьютерных игр в Китае за 2021 год вырос на 6,4%

ШАНХАЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Общий доход от продаж компьютерных игр в Китае в 2021 году составил 296,5 млрд юаней (около $46,6 млрд), что на 6,4% превысило показатель прошлого года. Такие данные содержатся в докладе Китайской ассоциации аудиовизуальных и цифровых изданий, представленном в четверг на проходящей в городе Гуанчжоу ежегодной конференции китайской игровой индустрии, сообщает издание "Шанхай чжэнцюаньбао".

Продажи на зарубежных рынках разработанных в КНР игр выросли на 16,59% и составили в текущем году 18,01 млрд юаней. Объем дохода от продаж таких игр на местном рынке составил 255,81 млрд юаней - рост на 6,51% в годовом выражении. Общее число пользователей данной продукции в стране к концу года достигло 666 млн, что на 0,22% превысило показатель за прошлый год.

Китай является крупнейшим в мире рынком компьютерных игр. Согласно официальным данным, его размер в 2018 году составлял 231 млрд юаней (около $36,3 млрд). В 2020 году этот показатель был на уровне 300 млрд юаней ($47,1 млрд), а в 2021 году, согласно прогнозу, он должен превысить 321 млрд юаней (около $50,4 млрд).