"Газпром нефть" на 35% нарастила запасы нефти Чонской группы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия по запасам подтвердила двукратное увеличение ресурсов Игнялинского участка, входящего в Чонскую группу месторождений. Общие извлекаемые запасы проекта выросли на 35%, достигнув почти 290 млн тонн нефти, сообщает компания.

"Специалисты "Газпром нефти" актуализировали сейсмогеологическую модель Игнялинского месторождения в Иркутской области, получив дополнительные сведения о строении и ресурсном потенциале участка. На государственный баланс были поставлены обновленные данные по извлекаемым запасам актива, которые увеличились вдвое - до 151 млн тонн нефти", - говорится в сообщении.

Работы по созданию сейсмогеологической модели продолжались 4 года. Проект включал в себя бурение 9 поисково-разведочных и эксплуатационных скважин.

В рамках Чонского проекта "Газпром нефть" разрабатывает Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский участки на границе Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Активы расположены в 100 км от магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан". Общие геологические запасы Чонской группы месторождений превышают 1 млрд тонн нефти и 300 млрд кубометров природного газа.

"Современные технологии геологоразведки, большие данные и искусственный интеллект помогают нам как в поиске нефти, так и в создании оптимальных алгоритмов разработки запасов. Создание цифровой модели Игнялинского участка позволило сформировать детальное представление о геологических особенностях участка и добычном потенциале этого актива. Собранные нами данные помогут сформировать оптимальный сценарий разработки Чонской группы месторождений. Приступить к его реализации мы намерены до 2028 года", - отметил директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Юрий Масалкин.